Caserta Fugge di casa con una bici nella notte, il marito la raggiunge e la investe La donna è ancora ricoverata nel reparto di Ortopedia

CASERTA – Fugge di casa con una bici nella notte, il marito la raggiunge e la investe. L’episodio di cronaca è accaduto ieri notte tra Maddaloni e Caserta. Una donna di 30 anni, V.R., è stata investita sulla statale intorno alle 2 di notte. Agli agenti di polizia dice di essere uscita per una passeggiata ma vista l’ora e la pericolosità dell’arteria non è escluso che abbia provato ad andare di via casa con quel mezzo dopo una lite. Il marito, C.D. un uomo più grande di lei, si mette alla ricerca della donna quando la incrocia per strada e la investe. La donna finisce a terra e nel tentativo di chiamare aiuto, viene recuparata dal marito e riportata a casa contro la sua volontà. A quel punto sono intervenuti gli agenti della questura.

La donna viene accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Maddaloni: nell’incidente si è infatti fratturata il malleolo. In questo momento la 30enne è ancora ricoverata nel reparto di Ortopedia. Sono in corso indagini sul marito per ricostruire i contorni di una vicenda ancora poco chiara per diversi aspetti.

FONTE: EDIZIONE CASERTA