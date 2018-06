CASE ATIGLIANA E SANTA LUCIA A SORRENTO CASE BLOCCATE, EXIT STRATEGY SPOSTAMENTO DEL CONFINE. ESPOSITO “NON SI PUO’ FARE”

Sorrento. Dopo il ricorso al Tar di Fiorentino dell’ Hotel Corallo sembrava tutto bloccato per le cooperative dell’Atigliana. Una procedura durata anni che non ha rispettato le distanze, il fatto salvo diritti dei terzi classica formula di rito, e di sostanza, di ogni atto. Il Tar Campania a Napoli, dopo la sospensione, si pronuncerà nel merito a settembre . Quale è la exit strategy? Cercare di spostare la distanza. “Non si può fare, non è un’opera pubblica dove si deve fare la variante in opera – dice l’avvocato Francesco Saverio Esposito, legale dei Fiorentino che ha ottenuto la sospensiva -, si deve ricominciare tutta la procedura autorizzatoria e addirittura anche il bando”.

Insomma il caos. No stanno meglio le case di Santa Lucia , l’housing sociale è stato bloccato lo scorso 15 giugno , per verificare, dopo le denuncie dei VAS e dell’opposizione guidata da Marco Fiorentino, la legittimità della realizzazione dei 56 alloggi, di cui 19 da housing sociale, fra queste problematiche oltre al PUT che vincola la Penisola sorrentina e amalfitana, anche le distanze. . Belle grane per l’ufifcio edilizia privata del Comune – guidato dall’architetto Daniele De Stefano – ed incaridinato nel II dipartimento municipale guidato da Antonino Giammarino. Su questo punto è intervenuto l’ingegner Antonio Elefante, l’ideatore delle opere con housing sociale, da Sant’Agnello a Castellammare di Stabia, secondo lui, come ha detto a Positanonews, le opposizioni si stanno sbagliando perchè le opere sono assentibili e realizzabili senza problemi. Insomma si va avanti a suon di carte bollate.. Tenetevi aggiornati e teneteci aggioranti con i vostri pareri e interventi via mail direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438