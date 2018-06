Carretta-Montalto, la Salernitana lavora sottotraccia al doppio colpo. Il muro della Ternana…

La calma è soltanto apparente. Perchè le grandi manovre sono iniziate da un pezzo e presto si darà un’accelerata al mercato. La Salernitana tiene in caldo diverse piste e spera di trasformare le suggestioni ed i pour parler in qualcosa di realmente concreto. Una pista che può decollare è quella che porta al duo Carretta–Montalto, la coppia terribile che ha tenuto aperto un barlume di speranza in ottica salvezza per la Ternana finchè ha potuto.

Dopo la retrocessione in serie C, le Fere adesso sono chiamate a rivoluzionare l’organico ed il nuovo diesse Danilo Pagni è già al lavoro. Tra entrate ed uscite. E poco importa se i prezzi fissati dal club rossoverde per i suoi due gioielli siano quasi da fantacalcio. Ad oggi la Salernitana sta andando avanti con diplomazia, sottotraccia e senza esporsi troppo. Difficilmente il club granata parteciperà ad aste, più verosimilmente lavorerà ai fianchi dell’agente dei due ragazzi per provare a piazzare un importante doppio colpo. Anche perchè la Ternana, prima o poi, capirà che trattenere due calciatori la cui scadenza del contratto è prevista per giugno 2019 non sarebbe una mossa intelligentissima. Specie in virtù del fatto che la legittima aspirazione dei due ragazzi è di continuare a giocare quantomeno in serie B, dopo l’ottima stagione disputata.

Aggiornamenti sparsi: il procuratore dei due attaccanti, che hanno ancora un anno di contratto con la Ternana, è rientrato soltanto nelle scorse ore in Italia, dopo aver trascorso alcuni giorni all’estero. Probabile che in settimana ci sia un nuovo aggiornamento tra le parti. La concorrenza è spietata, per entrambi suonano sirene dalla serie A ma la Salernitana è considerata una piazza d’assoluto livello. Per tifo, blasone ma anche e soprattutto per quelli che saranno gli obiettivi della prossima stagione. Che, con una coppia così, magari diventerebbero più facili da raggiungere.