Carlos Souza, alleato storico dello stilista Valentino, in vacanza a Ravello

Carlos Souza, ambasciatore globale dello stilista Valentino, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza all’hotel Palazzo Avino di Ravello. Non è il suo primo viaggio in costiera amalfitana, un luogo che lui ha sempre dichiarato di amare molto e nel quale ama tornare con piacere. La sua ultima visita a Ravello risale alla scorsa estate quando raggiunse la costiera in compagnia di Valentino, trascorrendo dei giorni di relax proprio sullo yacht dello stilista. Questa volta, invece, ha deciso di soggiornare sulla terraferma e di godersi gli splendidi luoghi che tutto il mondo ci invidia.