Carambola di auto sull’Ofantina, tre feriti: uno incastrato tra le lamiere

Carambola di auto sulla Statale Ofantina a Montella. Tre vetture sono andate distrutte. Feriti i tre conducenti. Uno di loro, un 54enne, è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo e trasportarlo in codice rosso in ospedale. Rallentamenti per la circolazione lungo la Statale.

