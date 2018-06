A Capri è vietato ai gruppi intasare il traffico pedonale. Scattano le multe

Uno dei grandi problemi che si registrano a Capri nel periodo estivo sono i tanti turisti che girano in gruppo, accompagnati dalle guide, e che tendono a fermarsi nei punti strategici dell’isola per ammirare il panorama, scattare foto o semplicemente per concedersi un momento di relax. Nulla di male se questo atteggiamento non costituisse un vero e proprio intralcio al passaggio dei tantissimi pedoni che affollano le stradine dell’isola azzurra. Applicando un’ordinanza del 1991, firmata dal sindaco dell’epoca Costantino Federico, sono già oltre una decina le multa notificate agli accompagnatori dei gruppi di turisti. Nell’ordinanza, infatti, veniva consigliato alle guide ed agli accompagnatori turistici di far radunare i propri gruppi in zone ampie, soprattutto in riferimento al centro storico, in modo da non creare intralcio al passaggio. Nel 2001 il sindaco Ciro Lembo rivide tale provvedimento prevedendo per i trasgressori delle multe fine a 500 euro. L’ordinanza in tanti anni è stata purtroppo applicata raramente. Ma negli ultimi tempi si è deciso di per una linea più rigida visto il caos e l’eccessivo affollamento che si registra in molti punti dell’isola. Molte guide ed accompagnatori turistici, multati per aver sostato a lungo con i loro gruppi sulla piazzetta della funicolare ed in piazza Vittoria a Marina Grande, hanno protestato contro l’applicazione di tali divieti ed ordinanze, sottolineando di non esserne stati messi a conoscenza.