Capri, tanti vip in giro con Gwyneth Paltrow e Kourtney Kardashian

I vip in questi giorni stanno assaltando le due costiere e l’isola di Capri. Tra i “very important people” che si godono il relax sull’isola azzurra, si segnalano l’attrice americana Gwyneth Paltrow e Kourtney Kardashian. La bionda star hollywoodiana ha fatto un gradito ritorno, visto che si è sempre concesso brevi periodi di vacanza sull’isola. La 47enne ha cenato con un abito nero in un ristorante al centro di Capri, in una tavolata con familiari ed amici, tra cui lo stilista Valentino: Gwyneth Paltrow e il fidanzato, il produttore Brad Falchuk, convoleranno presto a nozze alla fine dell’estate nella villa dell’attrice negli Hamptons, quindi è probabile che la coppia abbia commissionato allo stilista milanese, così come all’amico Giancarlo Giammetti, abiti e accessori made in Italy per il matrimonio.

Una notizia calda in tutti i sensi è quella della presenza di Kourtney Kardashian sull’isola, insieme all’attuale è giunta sull’isola con il 25enne fidanzato Younes Bendjima. La coppia ha cercato il riparo dai paparazzi, ma i fotografi sono riusciti a sottrarre momenti d’intimità della coppia, mentre era in barca intorno all’isola: la sorella maggiore di Kim e della Kardashian (39 anni), si è concessa anche un bagno alla Grotta Azzurra e con il partner è stata anche a Nerano. Le scene spensierate della coppia sono state comunque condivise attraverso le storie di Instagram e Snapchat. (foto E! Online)

Un post condiviso da Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) in data: Giu 22, 2018 at 3:15 PDT