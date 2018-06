Capri tra emozioni ed opportunità, incontro tra gli “attori” del territorio promosso dal Rotary

26/06/2018 – Sabato 23 giugno, presso la Sala Donna Lucia del Grand Hotel Quisisana, il Rotary Club Isola di Capri ha promosso e realizzato un nuovo interessante evento mensile, questa volta caratterizzato da un talk tra diversi relatori, che rappresentavano i principali attori del territorio, chiamati a confrontarsi su recenti tematiche culturali, sociali ed economiche riguardanti l’isola di Capri. Un appuntamento di particolare interesse, con interventi dei relatori che hanno evidenziato anche spunti progettuali e possibilità di successivi meeting operativi.

All’evento hanno preso parte il Sindaco di Capri Gianni De Martino, il Consigliere Regionale Alfonso Longobardi, il Presidente del Porto Turistico di Capri Augusto Federico, il Generale della Guardia di Finanza, già capo di stato maggiore, Giovanni Mainolfi, il Presidente della Banca Stabiese Maurizio Santoro ed il Presidente dei Pubblicitari Italiani Biagio Vanacore. A coordinare gli interventi il giornalista Michele Guerriero, premito al Capri San Michele nel 2009 e direttore del magazine di economia Startmag.



Ad organizzare il confronto, ed aprire gli interventi serali presentando l’iniziativa, è stato il Presidente del Rotary Club di Capri Nicola Ruocco. “Il tema di questa sera non vuole soltanto una mera titolazione di quello che ho definito un talk, un meeting tra i nostri interessanti ospiti, ma si tratta di una iniziativa propositiva volta ad approfondire e far leva sulle enormi potenzialità progettuali, culturali ed economiche dell’isola di Capri” ha detto Ruocco. “Lungi dal Rotary – ha aggiunto – entrare nel merito di specifici aspetti locali, ma attraverso il talk di quest’oggi è nostra volontà proporre un sano momento di riflessione e di dialogo tra le parti, poichè – come metodologia – il confronto è sempre la principale fonte costruttiva di progettualità e momento di valore aggiunto. Il Rotary ha infatti tra le maggiori priorità di service quella di promuovere momenti di confronto ed iniziative sul territorio”.

Le tematiche trattate sono state diverse, e tutte di particolare attenzione: dal tema giuridico dell’insularità nella Costituzione italiana, alle iniziative della Regione Campania verso il territorio costiero e isolano; dalla funzione strategica del controllo economico e sorveglianza doganale della fascia costiera ai recenti sviluppi del Porto turistico caprese ed aspetti demaniali; concludendo con la visione propositiva delle banche del territorio al marketing del brand “Capri” visto dai pubblicitari italiani.

“Ci auguriamo – ha concluso il presidente Ruocco – che l’evento promosso dal nostro Club, attraverso il confronto di oggi, abbia posto le condizioni di un primo mattone per la costruzione di futuri e propositivi progetti volti a fare maggiormente sistema”.



