Capri. Denuncia dell’Associazione Nazionale Liberi Consumatori sui lavori in corso nello storico cimitero acattolico

L’Associazione Nazionale Liberi Consumatori ha presentato un esposto relativo ai lavori che stanno interessando la zona interna dello storico cimitero acattolico. La denuncia è stata inviata al sindaco di Capri e al responsabile anticorruzione e porta la firma di Gaetano Simeoli, avvocato caprese nonché presidente dell’ Associazione Nazionale Liberi Consumatori. Nella denuncia viene, in particolare, chiesto di sapere chi ha autorizzato l’uso della cappella del cimitero, adibita all’occorrenza anche a sala mortuaria, come spogliato del personale del cantiere e come deposito dei vari materiali utilizzati per i lavori. Inoltre l’avvocato Simeoli chiede anche di poter essere messi a conoscenza del motivo per cui sia stato consentito l’uso dei carrellini elettrici all’interno dei viali del cimitero, provocando notevoli danni. Infine, si chiede che fine faccia il materiale di risulta che dovrebbe essere smaltito nella discarica trattandosi di rifiuti speciali. A seguito della denuncia i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed hanno avviato le indagini.