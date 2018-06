Capri: Dal contributo di sbarco i fondi per l’elisoccorso

Soccorso in elicottero a Capri, i due comuni alla ricerca di una soluzione.

La giunta di Anacapri e il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria per oggi a Capri potrebbero destinare una parte degli introiti del contributo di sbarco per finanziare un sistema mobile di atterraggio degli elicotteri adibiti al trasporto degli ammalati.

La decisione è stata presa anche «in considerazione della grave emergenza – si legge nel dispositivo – determinatasi dalla impossibilità di garantire il servizio di elisoccorso presso l’eliporto di Damecuta».

Tra l’altro pochi giorni fa c’è stato un episodio che ha visto protagonista un infartuato caprese, che è stato trasportato a Napoli con l’idroambulanza poiché l’elicottero a causa della nebbia non è riuscito ad alzarsi in volo dall’attuale e provvisoria struttura di atterraggio dei velivoli di emergenza situata a Capri al campo di calcio San Costanzo.

Così ieri si è riunito il consiglio comunale di Capri per destinare il contributo di sbarco all’elisoccorso.

I due comuni potrebbero destinare una parte del fondo accantonato previsto all’interno del gettito

degli introiti derivanti dal contributo di sbarco al ripristino di un servizio di elisoccorso con un sistema mobile prefabbricato. Come evidenziato nella delibera di giunta approvata dal comune di Anacapri, le amministrazioni di Capri e di Anacapri hanno sempre ribadito e dichiarato «il primario interesse pubblico di garantire un efficiente servizio di elisoccorso, ancor più necessario in considerazione dell’attività turistica dell’isola di Capri». Una piazzola per le operazioni notturne potrebbe essere quella all’eliporto di Damecuta, ad Anacapri, ma le due amministrazioni isolane potrebbero anche individuare un nuovo sito in un altro punto del territorio se ritenuto più agevole.