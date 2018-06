Capri. Controllo territoriale antidroga con le unità cinofile della Questura di Napoli

Nella giornata di oggi i poliziotti del commissariato di Capri e le unità cinofile antidroga della Questura di Napoli hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione è durata diverse ore, iniziando nelle aree nei pressi del porto di Marina Grande per poi spostarsi negli altri punti dell’isola ed ha condotto al fermo e controllo di decine di persone. Quattro giovani sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana. La droga è stata sequestrata mentre tre dei soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori mentre il quarto giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.