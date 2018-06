Capri, Cecilia Rodriguez convocata in commissariato: ha il permesso di soggiorno scaduto

Risveglio traumatico per Cecilia Rodriguez in quel di Capri. La showgirl argentina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, era ospite a Capri con il fidanzato Ignazio Moser per partecipare all’evento “Vip Champion”, manifestazione di sport e spettacolo organizzata da “361 Magazine”. Nella mattinata di sabato, c’è stato un blitz da parte di agenti della polizia nell’albergo in cui soggiornava, per convocare la sorella di Belen in commissariato. Il motivo? Il permesso di soggiorno è scaduto.

Il caso del permesso scaduto

La notizia del permesso di soggiorno scaduto è stata inizialmente diffusa da Alfonso Signorini, direttore del settimanale di gossip “Chi”, durante una diretta web avvenuta proprio dall’Isola azzurra. La Polizia ha deciso di approfondire quanto diffuso in rete da Signorini, convocando subito l’argentina. Nel commissariato caprese da un controllo operato dal personale dell’ufficio stranieri, è emerso che il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez era effettivamente scaduto da alcuni mesi. I poliziotti di Capri hanno invitato la showgirl a recarsi quanto prima possibile alla Questura di Milano per regolarizzare la sua posizione.

La frase di Alfonso Signorini

Era impensabile che la diretta del direttore del giornale gossip avrebbe comportato tale rapida reazione delle forze dell’ordine: scherzosamente Signorini aveva ironizzato su questa vicenda dicendo che la Rodriguez “Tornerà in Argentina a raccogliere banane”.