Capri. Arrestato un pakistano di 56 anni per spaccio di droga

Capri. In via marina Grande, nei pressi del porto, gli agenti della Polizia di Stato, guidati dal vicequestore Maria Edvige Strina, hanno tratto in arresto Hussain Vicky, un pakistano di 56 anni, che si trova irregolarmente sul territorio italiano, ritenuto un corriere della droga. L’accusa per l’uomo è quella di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante l’attività di controllo del territorio i poliziotti della sezione volante e dell’anticrimine hanno notato che l’uomo, appena sbarcato sull’isola da un traghetto proveniente da Napoli, alla vista delle forze dell’ordine ha cercato di nascondersi tra la folla. Questo comportamento ha insospettito gli agenti che lo hanno immediatamente bloccato. All’interno di un fazzoletto, che il pakistano aveva cercato di gettare in un cassonetto dei rifiuti, sono stati rinvenuti due involucri termo-sigillati contenenti 4 grammi di cocaina. Inoltre, in un borsello che l’uomo aveva in mano sono stati ritrovate due dosi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestra e l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.