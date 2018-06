Cane precipita in un dirupo a Capri e rotola per cento metri, salvato dai rocciatori impegnati in lavori di consolidamento a Marina Piccola.

E’ sano e salvo Cocò, questo bellissimo segugio che inavvertitamente era finito in un posto inaccessibile a Marina Piccola. Non era riuscito a ritrovare la strada giusta ed era rotolato per un centinaio di metri lungo il costone che da Villa Casa Mia termina sui bagni Da Gioia. La padrona, Roberta, disperata, aveva chiesto subito aiuto. Per la ricerca del cane si erano mossi in tanti, ognuno per le proprie competenze, vigili del fuoco, volontari, animalisti, scalatori. Il recupero è avvenuto ad opera dei rocciatori di una ditta di Narni, la Alpecos, tra cui Alessio Ventimiglia, Vincenzo Samonini, Michele Colautti e Massimo Rigacci, impegnati a Capri in un lavoro di consolidamento proprio a Marina Piccola.