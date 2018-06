CAMPANIA, ANAS: PER LAVORI, LIMITAZIONI AL TRAFFICO LUNGO ALCUNE STATALI DELLA REGIONE

le attività interesseranno le statali 700, 145/Var e 7 Quater Domitiana, tra le province di Caserta e Napoli

Napoli, 1° giugno 2018

Lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, per lavori di manutenzione attinenti, in particolare, alle opere di regimentazione idraulica, a partire da lunedì 4 e fino a mercoledì 20 giugno si rende necessaria l’istituzione del senso unico alternato tra il km 7,000 ed il km 11,500.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Inoltre, in provincia di Napoli, per interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici situati lungo la strada statale 145/Var, si rende necessaria – in esclusivo orario notturno – la chiusura al traffico della statale, compreso il tunnel di ‘Santa Maria di Pozzano’, tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Nel dettaglio, la limitazione sarà attiva tra le ore 21.30 e le ore 6.00 del giorno successivo nelle notti comprese tra martedì 5 e giovedì 7 giugno.

Il traffico da/per Napoli verrà deviato lungo la strada statale 145 litoranea ‘Sorrentina’ e lungo viabilità comunale di Vico Equense.

Infine, sempre in provincia di Napoli, per lavori di nuova pavimentazione – mediante Accordo Quadro – lungo la strada statale 7 Quater Domitiana, a partire da martedì 5 e fino a venerdì 15 giugno, tra le ore 8.30 e le ore 17.30, sarà attivo il restringimento delle carreggiate tra il km 44,000 ed il km 55,040, tra i territori comunali di Giugliano e Pozzuoli.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

All'approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.