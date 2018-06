CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA STRADA STATALE 372 “TELESINA”

Ha preso il via sulla strada statale 372 “Telesina” l’intervento di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione in corrispondenza del km 4,900 nel territorio comunale di Pietravairano (CE).

I lavori, che interesseranno entrambe le direzioni, proseguiranno, per questa prima fase, fino all’inizio del mese di agosto al fine di agevolare la circolazione e riprenderanno poi a settembre.

Tale fase – che richiede l’istituzione di sensi unici alternati (tra le ore 7 e le ore 19, ad esclusione dei giorni festivi) lungo tratti saltuari in funzione dell’avanzamento delle attività – è finalizzata al ripristino della pavimentazione in tratti maggiormente ammalorati.

Le attività di nuova pavimentazione interesseranno anche lo svincolo di Solopaca (BN).

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Con la conclusione dell’attività sarà possibile risanare la pavimentazione in tratti saltuari su oltre 20 km di statale, oltre che eseguire risanamenti superficiali in tratti puntuali maggiormente danneggiati, fino al km 61,000.

Attualmente lungo la SS372 “Telesina” è in corso, inoltre, un ulteriore intervento di nuova pavimentazione anche tra il km 63,000 ed il km 61,000 a Benevento, la cui esecuzione richiede l’istituzione del restringimento della carreggiata.

L’intervento di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione – che vale complessivamente 2,7 milioni di euro – viene eseguito nel rispetto di quanto preventivamente comunicato da Anas, lo scorso 6 aprile, durante l’incontro con gli Enti Locali presso il Comune di Benevento.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida