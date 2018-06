Calcio Il Costa d’Amalfi, con il nuovo allenatore Osvaldo Ferullo che prende il posto del dimissionario Alfonso Contaldo.

Quindi Ferullo (foto) guiderà la squadra nel prossimo campionato di eccellenza.

Ieri l’ufficializzazione della nuova guida tecnica del Costa d’Amalfi alla pasticceria Sal De Riso.

“Ho trovato delle persone davvero squisite, che mi hanno fatto sentite come a casa fin dal primo momento – ha dichiarato il nuovo mister del Costa d’Amalfi – L’impressione ovviamente è ottima, e trovo una società che fa della qualità il suo punto di forza, e il patron De Riso è l’emblema eloquente. Ho conosciuto persone che conoscono il calcio e sanno come si fa. Ovviamente l’obiettivo è fare bene, e io non vedo l’ora di cominciare”.

Foto Michele Abbagnara