Bramini l’imprenditore fallito per colpa dello stato consulente di Di Maio M5S “Mai più cose del genere”

Un gesto che fa riflettere . L’annuncio del neo vicepremier Luigi Di Maio (M5S) il giorno dopo la formazione del nuovo governo. L’imprenditore, fallito nonostante 4 milioni di euro mai pagati dallo Stato e sgomberato da casa, a Le Iene: “Pronti per la legge Bramini”Dal sito de Le Iene

“Nominerò come consulente l’imprenditore Sergio Bramini, cui avevo promesso questo ruolo”. Il neo vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maiorispetta subito l’impegno e lo annuncia oggi 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica, il giorno dopo la formazione del nuovo governo giallo-verde con la Lega. Lo fa mentre entra per la prima volta nella sede del suo ministero dello Sviluppo economico.

“Sono felice oltre che che per me stesso perché potrò aiutare anche gli altri affinché non si trovino nella mia stessa situazione”, comenta a caldo Sergio Bramini, che abbiamo appena contattato al telefono. “Voglio spingere per far applicare le leggi, che troppo spesso rimangono lettera morta, e questo è grandioso. Giusto ieri parlavo con un’altra persona finita nella mia situazione, con lo sgombero da casa, e diceva di voler tentare il suicidio. ‘Non azzardarti a farlo’, gli ho detto, ‘bisogna lottare’. Sto cercando di fargli trovare un’abitazione, è rimasto pure senza macchina e campa con i viveri della Caritas. Condivido l’obiettivo di arrivare a una ‘legge Bramini’ per aiutare chi è in questa situazione. E devo dire grazie anche a voi de Le Iene”.

L’impegno Di Maio lo aveva preso visitando Sergio, l’imprenditore fallito nonostante vantasse 4 milioni di euro di crediti mai pagati dallo Stato, il giorno prima del suo sgombero da casa, avvenuto il 18 maggio (giorno in cui anche l’altro nuovo vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega Matteo Salvini aveva visitato Bramini). Vi abbiamo raccontato quella giornata minuto per minuto, anche in diretta via Facebook.

Finalmente dunque arriva una buona notizia per Bramini, il cui caso noi de Le Iene abbiamo raccontato per primi con Alessandro De Giuseppe e abbiamo poi continuato a seguire in ogni suo passo, come facciamo ancora, cercando di aiutarlo. L’ultima era stata l’ennesima storia triste, quella della morte di uno dei due cani della casa, Paris, pochi giorni dopo lo sgombero.