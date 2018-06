Biennale a Cava de Tirreni , inaugurazione con Marisa Laurito per l’amico artista Sergio Buonocore di Vico Equense . Una giornata particolare quella dell’inaugurazione della Biennale di Cava de Tirreni. Ci siamo staccati dal nostro lavoro quotidiano in redazione a Piano di Sorrento per un’amico artista della Penisola sorrentina, insegnante dell’alberghiero De Gennaro.

Tornato da poco da Londra, dove ha ricevuto il premio prestigioso dalla galleria London Art Prize Great Master Brick Lane Gallery, Sergio Buonocore, nostro artista vicano parteciperà ad un altro evento importantissimo: «biennale del Tirreno».

I suoi lavori saranno esposti a partire dal 1 Giugno al 24 Giugno presso il complesso monumentale San Giovanni Battista Cava dei Tirreni, corso Umberto I, 167.

Sicuramente sarà un’altro successo, e noi di Positano news saremo orgogliosi di esserci!

Chiediamo ai nostri lettori di visionare le opere di quest’artista dal momento che trasmette non solo armonia di colori e linea ma grandi emozioni