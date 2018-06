Ballerì raddoppia, la prestigiosa boutique apre anche a Capri

Sabato 16 l’inaugurazione in via Madre Serafina 7, piazzetta Cerio a Capri

Gaia, Sergio e Solange De Lizza dopo l’avvio dell’esperimento sorrentino raddoppiano con l’apertura, anche a Capri del loro Ballerì, la boutique di scarpe interamente dedicata alle ballerine artigianali made in Naples. Un marchio nato dall’idea di proporre il proprio territorio a tutto tondo, ispirandosi ai colori, alla cultura ed alle tradizioni della costiera. E Capri è il continuo naturale della penisola sorrentina e della sua naturale bellezza che costituisce la base della filosofia del giovane ma già apprezzato brand

Ballerì è l’abbreviazione tutta napoletana della parola ballerina: l’ispirazione è arrivata dalle scarpette che si usavano per ballare la tarantella sorrentina, una danza sensuale e giocosa allo stesso tempo, estremamente dinamica. Il maestro Ciro Antonino de Lizza, bisnonno dei tre fratelli, alla fine dell’800 componeva meravigliose tarantelle e barcarole come “Vieni al mar”, vincitrice del celebre premio Piedigrotta nel 1910. L’accento di Ballerì, infatti, è dedicato anche a lui, al suo ricordo e a quello di tutta la canzone napoletana. La parola “tarantella”, però, a Napoli non vuol dire solo danza, ma anche “problema” e chi, meglio di una donna, riesce ad affrontare i problemi della quotidianità? Evitandoli, girandoci attorno o saltandoli, come se ballasse una tarantella tutta sua, intima e segreta? Ballerì vuole accompagnare le donne nella loro quotidianità, e farle camminare attraverso la vita come se stessero danzando. Il messaggio che Ballerì vuole trasmettere è un augurio a tutte le donne: “If you can walk, you can dance!”

Il design delle scarpe Ballerì nasce dall’estro e dalla creatività di Gaia de Lizza, shoes & accessories designer, con all’attivo collaborazioni con nomi quali Sergio Rossi, Kiton, Ermenegildo Zegna, Dirk Bikkembergs e Diego Dolcini. Gli studi di Gaia e le sue esperienze come shoes designer l’hanno portata a pensare, disegnare e realizzare una linea di calzature uniche, fresche come gli agrumi e il sole della Costiera Amalfitana, impreziosite con ricami colorati: i magnifici limoni simbolo di questa terra. Sorrento, Capri, la Costiera tutta, infatti, è un agrumeto profumato e fresco che tutto il mondo ci invidia. Quelle di Ballerì sono, dunque, scarpe che regalano un messaggio di eccellenza che parte da radici ben salde nel territorio, ma con la voglia di farsi conoscere all’estero.