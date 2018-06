Bacoli (NA). NABILAH. 10 ANNI DI BENINSIEME.

Articolo di Maurizio Vitiello – 10 ANNI DI BENINSIEME, IL 3 LUGLIO AL NABILAH.

10 ANNI DI BENINSIEME

Martedì 3 Luglio 2018, ore 19.30

Via Spiaggia Romana 16 – Bacoli

Beninsieme compie 10 anni.

Martedì 3 luglio 2018, al Nabilah, in Via Spiaggia Romana 16 a Bacoli, a partire dalle 19.30 si festeggeranno i 10 anni dell’evento solidale più atteso dell’estate, organizzato dall’associazione DareFuturo Onlus, in sinergia con le Associazioni PHP e Col Cuore Disponibile.

Ancora una volta, nella bellissima location messa a disposizione dalla famiglia Iannuzzi, l’evento ideato da Roberto Pennisi, Fondatore e Presidente di DareFuturo Onlus raccoglierà fondi da destinare a progetti solidali in Africa e a Napoli.

Il ricavato quest’anno è destinato al progetto “trasporto a scuola in piroga nella laguna di Ganviè (Benin)” e alla vacanza-studio in Inghilterra per due studenti meritevoli del Rione Sanità di Napoli.

L’evento sarà condotto da Serena Albano, Serena Bernardo e Simonetta de Chiara Ruffo.

L’appuntamento è stato presentato al circolo Posillipo da Roberto Pennisi, Giuseppe Gambardella – Console del Benin a Napoli, Andrea Ballabio – Direttore del TIGEM di Pozzuoli, Aldo Cappelli – Vicepresidente di DareFuturo Onlus e dal fotografo Claudio Danisi.

Il Premio DareFuturo 2018 sarà attribuito quest’anno ad Andrea Ballabio; inoltre sarà assegnato un Premio alla Carriera a Claudio Danisi, che è stato il primo fotografo ufficiale di Beninsieme e un Premio all’Amicizia, che sarà rivelato a sorpresa la sera dell’evento.

Come sempre, il premio sarà realizzato dall’artista Claudia Piscitelli.

Madrina della serata sarà Fabiana Sera e i momenti più significativi della serata saranno immortalati da Claudio Danisi, Pippo by Capri e Giancarlo de Luca.

Grazie alla generosità dei napoletani, in 10 anni sono stati realizzati questi progetti all’Ospedale La Croix dei Padri Camilliani di Zinviè in Benin e a Napoli:

1.Costruzione di un nuovo Padiglione delle Urgenze con 24 posti letto;

2.Ristrutturazione della foresteria dell’Ospedale;

3.Compartecipazione alla ristrutturazione del reparto di Radiologia, del laboratorio e del reparto operatorio che è stato potenziato e portato da 1 a 3 sale;

4.Circa 600 interventi chirurgici, la metà dei quali di chirurgia tiroidea avanzata;

5.E’ stato realizzato il progetto Salvatore Parente – sostegno allo studio di specializzazione in Oncologia del Religioso Camilliano Ghislain Missiho;

Con le Suore Figlie di San Camillo sempre a Zinviè sono stati realizzati questi ulteriori progetti:

1.Sostegno alla corretta alimentazione di 1450 bambini malnutriti;

2.costruzione in Togo, con inaugurazione prevista nel 2019, di un complesso sanitario “in ricordo di Maria e Marina “costituito da dispensario, centro malnutriti gravi, unità neonatale ed alloggio Suore.

Progetti extra Camilliani:

1.Realizzazione di due scuole con l’aiuto del Consolato ed altra onlus;

2.Costruzione di un pozzo;

3.Realizzazione di 14 piroghe per il trasporto scolare dei Giovani alla scuola di So-avà Ganviè.

Progetti realizzati a Napoli :

1.Laboratorio di cucito presso la parrocchia di Torregaveta;

2.realizzazione dell’aula telematica presso la parrocchia Sant’Arcangelo al Rione Salicelle ad Afragola;

3.Realizzazione oratorio e campi estivi presso la parrocchia Sacro Cuore ad Arzano;

4.Realizzazione Biblio-mediateca presso la Casa dei Cristallini rione Sanità;

5.Vacanze studio di Inglese per due studenti meritevoli rione Sanità.

Tanti gli amici che hanno voluto aderire all’iniziativa: si ballerà con lo Show di live-music di Raoul & swing orchestra, con il rapper Luca Blindo, interprete del film Salicelle rap e DJ set a cura di Aldo & Antonello e Massimo Caserta. Il buffet è ricchissimo con le pizze di Ciro Oliva – Concettina ai tre Santi – pasta alla Genovese con la cipolla ramata di Montoro di Nicola Barbato, bocconcini di mozzarella di Torre Lupara di Mimmo al Casolare e del caseificio Michelangelo di Piano di Sorrento, i fiocchi di neve di Poppella, i gelati di Mennella, il caffè Kamo di Marizia Rubino, la birra artigianale Kbirr, vino a volontà offerto da Vestini Campagnano, Cantina degli Astroni, Tenuta Cavalier Pepe, Carmine Antropoli, Cominium, Porto di Mola, Fonzone Paternopoli, Piscina Mirabile e tanta acqua Ferrarelle.

Dove è possibile acquistare i biglietti a Napoli:

– Caramanna Gioielli, Via Cavallerizza, 2

– Concerteria, Via M. Schipa 23

– Danisi Foto, via Scarlatti 200 (ponte di via Cilea)

– Gentile Gioielli, via Nisco 4

– Igienica Meridionale, Via Crispi 130

– Le Zirre, Via San Pasquale a Chiaia, 27

– Partenotur, piazza dei Martiri 23B

Questo il commento commosso di Roberto Pennisi, Presidente di DareFuturo Onlus: “Siamo arrivati alla decima edizione di BENINSIEME che coincide con il decimo anno della creazione della onlus, prima Mosi Cicala, dal 2015 DareFuturo.

Sanità ed istruzione sono alla base dei nostri progetti, sono la base per Dare Futuro in ogni realtà del pianeta, ancor di più in quelle in difficoltà. E così dal 2017 in Benin sosteniamo un Prete Camilliano Medico nello studio della Specializzazione in Oncologia Medica e termineremo entro il 2019 in Togo un Centro Medico comprendente dispensario, centro malnutriti e unità neonatale. Sul versante istruzione, il 31 luglio, durante la diciassettesima Missione all’ Hôpital La Croix, inaugureremo il progetto di Trasporto Scolare per gli Alunni della Comunità di So-Avà Ganviè con la donazione di 14 piroghe, di cui 4 a motore, che permetteranno a 1500 studenti di guadagnare ogni giorno almeno due ore di studio grazie a questo servizio di navette.

A Napoli, al rione Sanità grazie all’importante sinergia con Ciro Oliva, sta per aprirsi una biblio-mediateca presso la onlus Casa dei Cristallini.

Infine, il 14 luglio partiranno da questa Associazione due studenti napoletani meritevoli per un soggiorno di studio della lingua Inglese in Inghilterra.

Gli fa eco il Console del Benin a Napoli, Giuseppe Gambardella: “Anche quest’anno il Consolato del Bénin ha confermato la sua presenza per un’iniziativa dall’alto valore morale, oltre che solidale. In qualità di Console sono orgoglioso per i frutti ambiziosi che DareFuturo Onlus porta a compimento, non solo attraverso le edizioni di Beninsieme, ma anche per le brillanti attività che la realtà associativa offre e garantisce al popolo che ho l’onore e l’onere di rappresentare a Napoli. Di questo infatti vorrei ringraziare il Presidente Roberto Pennisi: non soltanto è un grande medico elargitore della sua scienza attraverso la sua autorevole passione di benefattore, ma soprattutto per il fatto di essere medico volontario in zone in cui la sanità si presenta precaria, creando di conseguenza uno spaccato di estremo disagio e di marginalizzazione di una società dilaniata da carenze ed esigenze di bisogni primari. Lavorando sinergicamente in partnership con le Associazioni, organizzazioni private e cittadini, il Consolato del Bénin a Napoli si impegna a dar man forte al popolo beninese, nell’ attuare un miglioramento della qualità della vita, attraverso gli svariati progetti umanitari”.

Queste le parole di Andrea Ballabio: “E’ per me un grande onore ricevere il Premio DareFuturo 2018. Questo premio rappresenta un importante riconoscimento degli sforzi di tanti ricercatori che, con il loro lavoro presso I’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM), cercano di “dare un futuro” ai tanti pazienti affetti da malattie genetiche”. Un commosso Claudio Danisi, destinatario del premio alla carriera, così riassume la sua esperienza: “In Benin, luogo meraviglioso in cui ho scattato in 5 anni migliaia e migliaia di fotografie, ho toccato la felicità per aver colto e vissuto quegli attimi per cui vale la pena di vivere.”

I Partners della serata, generosi sostenitori di Beninsieme 2018 sono: Ferrarelle, Capri s.r.l, Kiton e Autofelice, Widiba, Concettina ai tre Santi, Gb agricola Casa Barbato, Liquori La Sorgente, Gelateria Mennella, Sawadì viaggi – Caserta, Bose Exclusive Experience Store, Caffè Kamo, Pasticceria Poppella, Ricchi stamperia digitale, Bioruma Surgery, Birra artigianale Kbirr, Antropoli agricola, Tenuta Cavalier Pepe, Azienda vinicola Vestini Campagnano, Cantina degli Astroni, Azienda vitivinicola Cominium, Azienda agricola Piscina Mirabile, Azienda vitivinicola Porto di Mola, Vini Fonzone Paternopoli, Agricola casearia Lupara,Il Casolare Alvignano, Caseificio Michelangelo Piano di Sorrento, Foto Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo De Luca, Circolo nautico Posillipo, Nabilah Beach Club di Luca ed Antonello Iannuzzi.

NOTE SU DAREFUTURO ONLUS:

DareFuturo onlus nasce IL 9 aprile 2016 come continuazione dell’Associazione Mosi Cicala fondata nel 2008 allo scopo di sostenere la promozione e protezione dei diritti dei minori, delle donne e dei malati, con particolare attenzione all’Africa. Nel 2008 l’associazione Mosi Cicala coagula l’opera di Medici e volontari che si recano già dall’anno 2002 presso l’Ospedale “La Croix” di Zinviè, nel Benin, per prestare servizio nei reparti di Chirurgia e Pediatria. Svolgono inoltre sostegno e servizio presso la Missione delle Figlie di San Camillo, sempre a Zinviè, impegnate nella lotta alla malnutrizione infantile, causa di altissima mortalità nei primi 5 anni di vita. Sono circa 250.000 le persone che fanno capo a questi due presidi sanitari, creati dai Missionari Camilliani alla fine degli anni 70. Nel 2012,dopo i primi 4 anni di attività in Benin, i progetti di solidarietà della onlus Mosi Cicala in considerazione della difficile congiuntura, si allargano con il Progetto Napoli alla città di Napoli ed alla sua provincia più in difficoltà, seguendo la strada indicata dal nostro riferimento spirituale, don Gennaro Matino. I fondi da Noi impegnati derivano da eventi e da donazioni di singoli che generosamente, anche in un momento difficile, non dimenticano di porgere una mano a chi è in difficoltà. Tutti siamo necessari! Medici, architetti, studenti, prefetti, impiegati, musicisti, ingegneri, cuochi, baristi, commessi, surfisti… la nostra è un’associazione di liberi pensatori e sognatori, chiunque ha il desiderio di dedicarsi ai deboli e bisognosi troverà sempre una porta aperta e la possibilità di dare sostegno ed amore. http://www.darefuturoonlus.it/

Manifestazione da seguire.

Maurizio Vitiello