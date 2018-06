Aversa, Ospedale S. G. Moscati: il parto naturale si avvicina sempre più

A cura di Elena Severino

AVERSA. La salute materno-infantile viene considerata obiettivo prioritario da perseguire a livello nazionale, in grado di generare riflessi positivi sulla qualità di vita della madre, del bambino e della popolazione complessiva. La proposta di legge in esame è diretta a promuovere il parto fisiologico ed un’ appropriata assistenza alla nascita.

“La promozione del parto naturale – afferma il Direttore Sanitario Angela Maffeo -, è il principale obiettivo del punto nascita dell’Ospedale Moscati di Aversa; nella stessa direzione vanno le asserzioni, rispettivamente, del Direttore Generale de Biasio e del Direttore Sanitario Correra, per i quali tutte le risorse professionali devono essere convogliate in un percorso di umanizzazione dell’evento nascita che vede la donna protagonista del proprio parto, libera di muoversi durante il travaglio e di scegliere, tra quelle validate, la posizione a lei più congeniale, nonché di condividere l’evento con il proprio partner e di effettuare la partoanalgesia.

Il contatto pelle a pelle dopo la nascita tra mamma e neonato, l’attaccamento precoce al seno ed il rooming-in favoriscono l’allattamento materno. Tutto ciò a conclusione di un percorso che coinvolge ed integra le risorse professionali ed umane, territoriali (UOMI) ed Ospedaliere ,con la presa in carico della donna, dal concepimento al parto, da una equipe multidisciplinare (ginecologi, ostetrici, psicologi, nutrizionisti, pediatri, anestesisti, operatori sanitari) che opera in ambulatori dedicati e nei corsi di accompagnamento alla nascita.

La Maggior parte delle donne che aspettano un bambino e stanno arrivando al termine della loro gravidanza – conclude -, sognano di vivere un parto Naturale. Ascoltiamole, emozioniamoci”.