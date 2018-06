Aumentano i controlli della Guardia Costiera lungo le coste campane per un’estate sicura

Durante il periodo estivo aumentano i controlli della Guardia Costiera lungo tutte le coste della Campania. Le Capitanerie di Porto di Salerno, Napoli, Castellammare di Stabia e Torre del Greco vigileranno sulla sicurezza delle coste del Golfo di Napoli e di Salerno con azioni di controllo, prevenzione e soccorso. I servizi di vigilanza saranno attivi fino al 16 settembre. Principalmente verranno effettuati servizi di ispezione nelle zone di mare destinate alla balneazione, in modo particolare verranno fatte rispettare le norme sul transito delle unità da diporto e delle moto d’acqua. I controlli si estenderanno anche agli stabilimenti balneari per accertarsi della presenza di bagnini e dei necessari mezzi di salvataggio. La Guardia Costiera, inoltre, si assicurerà che sulle spiagge libere siano presenti i cartelli che segnalano le eventuali situazioni di pericolo. Verrà, inoltre, garantita una sorveglianza sulla efficienza e la sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico e del rispetto degli orari. Non mancheranno i controlli delle aree marine protette e dei parchi archeologici al fine di garantire la corretta fruizione nel rispetto del patrimonio naturalistico e storico. Un altro punto caldo in Campania riguarda le imbarcazioni da noleggio, un fenomeno presente soprattutto a Castellammare di Stabia, in penisola sorrentina ed in costiera amalfitana. A tal proposito il compito della Guardia Costiera sarà quello di sensibilizzare gli utenti ad un uso corretto delle imbarcazioni nel pieno rispetto dell’ambiente marino e dei bagnanti. Sicuramente il servizio di vigilanza, affiancato ad una collaborazione attiva di tutti, consentirà di vivere un’estate più serena e sicura.