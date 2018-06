Atrani, spariti ombrelloni e lettini: che succede alle spiagge? Ecco la triste risposta

Niente ombrelloni, niente lettini e spiagge praticamente deserte ad Atrani. E’ questo quello che abbiamo tristemente constatato nel nostro tour della Costiera Amalfitana intrapreso in questi giorni. Giorni caldi, molto caldi, che hanno attirato tantissimi turisti da tutto il mondo: da Maiori ad Amalfi, passando per Positano, le spiagge sono state praticamente invase dai visitatori e da chi ha voglia di godersi un panorama mozzafiato, quello che soltanto la Divina può offrire e un mare e un’atmosfera unici. Discorso, stranamente, diverso per uno dei borghi più affascinanti d’Italia, appunto Atrani. Nel caratteristico Comune stretto tra il monte Civita ad est ed il monte Aureo ad ovest, le spiagge sono completamente vuote, nessun bagnante, mentre i lettini degli stabilimenti balneari non si trovano neanche a pagarli. Questo, almeno, è quello che abbiamo riscontrato di persona durante i nostri tour in giro per la Costiera Amalfitana. Come mai?

La triste risposta è il divieto di balneazione imposto dall’ARPAC Campania. Chi ha mandato la foto non lo sapeva, l’amministrazione neanche ha detto niente al proposito ne si capisce come sia possibile…

Ci dispiace davvero vista la bellezza di questa cittadina. Intanto a distanza di anni e nonostante le inchieste della Procura della Repubblica di Salerno paesi come Praiano, Ravello e Maiori sono ancora senza depuratori