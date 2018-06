Atrani , puzza al centro , tavolini deserti e il sindaco De Rosa chiede controlli all’Ausino

Atrani , Costiera amalfitana. Puzza al centro del paese e l’amministrazione guidata dal sindaco Luciano De Rosa Laderchi teme vi siano problemi fognari per cui invoca l’intervento del Consorzio dell’Ausino di Cava de Tirreni ( Salerno ) responsabile per la Costa d’ Amalfi . E questo perchè

“Avventori e i titolari dei negozi e dei locali di ristoro localizzati nella piazza Umberto I, nonché i residenti ubicati in via F. M. Pansa, hanno spesso lamentato e lamentano la presenza di miasmi fognari che rendono, tutt’attorno alla piazzetta, l’aria irrespirabile. Molto spesso i tavolini disposti nella piazza per le consumazioni dei clienti restano desolatamente vuoti a causa del cattivo olezzo” , ragion per cui De Rosa chiede “di intervenire con uomini e mezzi per individuare ed eliminare la causa del problema, i cui effetti hanno raggiunto livelli di insostenibilità. A Tal proposito si chiede di accertare, in particolare, se nel tronco fognario proveniente da Castiglione di Ravello vengano immessi reflui sollevati da impianti elettromeccanici, nei quali il liquame subisce, prima del sollevamento in fogna, un processo di “fermentazione”.