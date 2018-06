Atrani, presto ritorneranno gli ombrelloni: spiagge affidate in gestione

Atrani con la spiaggia deserta sarà presto solo un blando ricordo primaverile. Il piccolo borgo della Costiera, tra i più affascinanti d’Italia e tanto amato dai turisti, finalmente potrà aprire la stagione balneare sui propri lembi di spiaggia. Il caratteristico comune, il più piccolo del Bel Paese, stretto tra il monte Civita ad est ed il monte Aureo ad ovest, è rientrato in questi giorni dal divieto di balneazione imposto dall’ARPAC Campania: all’archiviazione di questa pratica si aggiunge inoltre anche l’ufficialità sull’affidamento delle dei due tratti di spiaggia intorno all’alveo del Dragone, come appreso dalle delibere sull’Albo Pretorio. Completando l’adempimento dei passaggi burocratici, relativi alla sicurezza e alla tutela del territorio e consegnando gli arenili ai concessionari che hanno si sono aggiudicati la gara, presto vedremo la splendida Atrani in versione estiva.