IL TESORO DELLA MADDALENA DI ATRANI

Il presidente del Comitato Festeggiamenti per Santa Maria Maddalena di Atrani, Davide Liotti ha preannunciato grandi sorprese per quest’anno 2018. Il racconto in una lunga intervista esclusiva ed in anteprima agli inviati di Positanonewstv.

I giorni della festa saranno preceduti da un convegno di studi dedicato ad un opera musicale finora ignota ai più e dimenticata, commissionata dalla popolazione di Atrani nel 1722 ad un musicista famoso LEONARDO LEO. Nell’ambito del Convegno il maestro Cosimo Prontera cercherà di spiegare i misteri che hanno avvolto nell’oblio l’opera DALLA MOTE ALLA VITA DI SANTA MARIA MADDALENA. Inoltre sarà approntata una grande bacheca espositiva per presentare al pubblico il Tesoro ritrovato lo scorso anno conservato nella stipite cassaforte.