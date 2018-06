Atrani, disinfestazione spiaggia comunale: stasera dalle 23 alle 23,30

Questa sera ad Atrani si opererà per la disinfestazione della spiaggia comunale. L’arenile pubblico sarà off limits dalle 23 alle 23,30, con gli addetti ai lavori dell’azienda EcoFly Srl di Castel San Giorgio sulle uniche spiagge del caratteristico borgo costiero. Data la vicinanza alla foce del fiume Dragone, l’intervento sarà necessario per eliminare gli insetti e rendere gli arenili più sicuri, data la recente installazione dei lidi ed in vista dell’imminente arrivo, sempre più crescente, di turisti e bagnanti.