Atrani, il comune seleziona agenti nella Polizia Municipale – LEGGI IL BANDO

Il Comune di Atrani seleziona a tempo determinato degli Agenti di Polizia Municipale: a tal scopo è stato indetto un concorso per titoli e colloquio, utile per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione di agenti con trattamento economico corrispondente alla categoria “C” del Contratto Collettivo Nazionale vigente. Tutti i requisiti sono consultabili nel bando qui allegato.

La domanda dovrà essere inoltrata entro le 12 del 5 luglio 2018 ed esclusivamente a mano, per mezzo o via pec: si può inviare infatti una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’Ente (in cui farà fede la data di arrivo al Protocollo), oppure protocollare la documentazione al Comune di Atrani, in Via Dei Dogi snc, Atrani. La soluzione telematica invece è possibile attraverso l’invio dei documenti digitali a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo.atrani@asmepec.it.