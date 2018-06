Atrani. I commercianti scrivono all’Ausino per un guasto alla condotta fognaria, i titolari dei negozi e dei locali di ristoro localizzati in piazza Umberto I, e i residenti in via F.M Pansa, che hanno spesso lamentato la presenza di miasmi fognari che rendono l’aria irrespirabile, avendo anche un discapito sui clienti, scrivono all’Ausino per risolvere il problema ed intervenire con uomini e mezzi per individuare e eliminare la causa del problema, i cui effetti hanno raggiunto livelli di insostenibilità, si dovrebbe accertare se nel tronco fognario proveniente da Castiglione Ravello, vengono immessi reflui sollevati da impianti elettromeccanici, nei quali il liquame subisce un processo di “fermentazione”

Speriamo che la situazione si risolvi il prima possibile.