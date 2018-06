Atrani. Approvato il patto per l’attuazione della sicurezza urbana con un sistema di videosorveglianza

Ad Atrani è stato approvato ad il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana da sottoscrivere con la Prefettura di Salerno. Quello della videosorveglianza è un argomento molto sentito nella comune della costiera amalfitana, utile e contrastare gli episodi di microcriminalità e di vandalismo che, purtroppo, non mancano e che, negli ultimi anni, sono aumentati notevolmente al punto da rendere necessario l’utilizzo dei moderni sistemi di sorveglianza al fine di creare anche un deterrente per i malintenzionati e per permettere di assicurare alla giustizia gli autori di atti contrari alla legge, donando in tal modo ai cittadini ed ai turisti una sicurezza maggiore. Il Comune di Atrani ha, quindi, partecipato al bando per l’assegnazione di fondi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza previsti dal decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. L’accesso al finanziamento di 37 milioni di euro per il triennio 2017 – 2019 è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico patto per la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree, finalizzato specificamente alle predette azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.