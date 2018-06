ASD Karate Line: Complimenti ai ragazzi che hanno ottenuto la cintura nera 1° dan

Grandi novità per l’ASD Karate Line: domenica 24 giugno 2018 si sono svolti gli esami regionali di graduazione Fijlkam presso la Polisportiva Capasso di Casal di Principe e ben quattro allievi del Maestro Annamaria Iaccarino (5° dan) hanno ottenuto con onore la tanto agognata cintura nera 1° dan.

Complimenti ad Aldo Russo, Nicola Monetti, Mario Lauro Martorelli, Rossano Di Leva, quattro karateka che rappresentano altrettante generazioni diverse (in ordine crescente), a cui è stato dedicato il consueto saggio di fine anno, organizzato per sabato 30 giugno 2018, ore 20.45, presso la Cavea della Scuola Media di Piano di Sorrento “G. Amalfi”, e per cui è stato scelto un titolo che riassume alla perfezione il tema portante: “Generation Time”.

Dunque in penisola sorrentina questa settimana è tempo di karate e di modi diversi di praticarlo, come nel caso del più maturo dei quattro, Rossano Di Leva, cintura marrone “vecchia scuola”, che ha ripreso dopo qualche anno la pratica della nobile arte marziale giapponese, proprio per raggiungere questo obiettivo.

Un bell’esempio di come il karate possa essere praticato con profitto a ogni età, perché, come afferma il maestro Iaccarino, il karate è come un vestito creato per adattarsi a ogni persona, a ogni fisico e a ogni tipo di corporeità. Infatti, una menzione speciale va al veterano di Karate Line Mario Martorelli, che si è distinto particolarmente in sede di esame, grazie all’impegno profuso in anni di duri allenamenti, accompagnati dalla consapevolezza che la forza di volontà può aiutare a superare qualsiasi tipo di ostacolo, basta impegno e determinazione.