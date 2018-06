Argentina al cardiopalma supera la Nigeria solo sul finale e Maradona ha un malore

Argentina al Cardiopalma Un bel gol del difensore del Manchester United proietta i sudamericani alla sfida con la Francia, dopo una partita giocata sul filo dei nervi. Splendido vantaggio del 10, pari su rigore di Moses, quindi la zampata a 4′ dalla fine che fa impazzire Maradona sugli spalti che ha anche un malore

SAN PIETROBURGO – Tutta la verità sulle tumultuose ore successive al tracollo dell’Argentina con la Croazia si scoprirà probabilmente nei prossimi anni, con le conferme o le smentite degli spifferi che raccontavano di un Sampaoli sfiduciato dal gruppo. Sugli almanacchi finirà invece la qualificazione sofferta dell’Albiceleste, che resta in Russia dopo aver assistito al suo stesso funerale in questi cinque giorni di tritacarne emotivo. Non è una bella Argentina, quella che piega la Nigeria più di pancia che di testa. Gioca un tempo dignitoso, poi rivede i fantasmi dopo il pari delle Super Aquile. Sbanda, trema, soffre, rischia a più riprese il ko. Poi, con praticamente tutte le punte a disposizione in campo, è un difensore come Rojo a vestirsi da centravanti per firmare il gol qualificazione. È un turbinio di emozioni, l’incubo eliminazione che svanisce, Diego Armando Maradona (vittima di un malore all’intervallo) che arringa la folla dalla tribuna sfoderando un doppio dito medio che non brilla per eleganza ma rischia di diventare la fotografia di una notte senza alcun filo logico.

LA FESTA DI SAMPAOLI – In uno scenario totalmente privo di spartito, può capitare veramente di tutto. Anche che Jorge Sampaoli, l’uomo che un’intera popolazione avrebbe voluto vedere rispedito a calci a casa, esulti come un pazzo nel momento in cui Rojo raccoglie al volo, con il destro, il cross di Mercado. La corsa disperata dell’ex c.t. del Cile, che parrebbe aver recepito anche le critiche sul look (oggi una semplice tuta sociale bianca), può avere il sapore della rivincita, dopo giorni in cui non deve essere stato semplice convivere con una pressione che l’Argentina sembrava essersi scrollata di dosso con una convincente prima parte di gara. Stravolgendo la formazione vista con la Croazia, Sampaoli ha schierato Banega da intermedio nel centrocampo a 3 insieme a Perez e Mascherano, aprendo Di Maria come ala sinistra e utilizzando Messi a ridosso di Higuain, partendo dal centro destra. Proprio sull’asse Banega-Messi è nato il gol del vantaggio. Splendido il lancio dell’ex interista, sublime la preparazione al tiro della stella del Barcellona. Controllo iniziale di coscia, pallone portato avanti dolcemente con un tocco di piede sinistro, diagonale destro imparabile per Uzoho, decisivo qualche minuto più tardi in uscita bassa su Higuain.