ANTEPRIMA – Sant’Agnello, Peppe Gargiulo sarà vice sindaco: nessuno si dimetterà. Sabato l’ufficializzazione

Anteprima di PositanoNews. Secondo quanto la nostra redazione è riuscita a carpire, Peppe Gargiulo dovrebbe essere il prossimo Vice Sindaco di Sant’Agnello. Una decisione che verrà con ogni probabilità ufficializzata il prossimo sabato, 23 giugno, durante il tanto atteso Consiglio Comunale che svelerà i dubbi circa la giunta comunale del sindaco Piergio Sagristani. Per la precisione, l’incontro si terrà sabato prossimo alle ore 19, in prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno 25 giugno sempre alle ore 19.00.

Per quanto riguarda le deleghe, a De Angelis dovrebbe andare “Urbanistica”; a Coppola “Commercio”; a Massa “Pubblica Istruzione”; mentre la Di Martino dovrebbe rimanere in giunta. Intanto si susseguono gli incontri per cercare di sanare le fratture, ma in linea di massima per sabato dovrebbe essere ufficializzata la giunta: nessuno si dimetterà, ma ci saranno incarichi esterni, con assessori a rotazione. Una situazione complicata.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato in anteprima la possibilità di vedere come presidente del Consiglio Comunale un leader di minoranza: si tratta di Gennaro Rocco, candidato della lista civica Ora X, il quale potrebbe accettare la Presidenza del Consiglio, senza ascoltare il suo gruppo.