Anteprima Positanonews: Viabilità S.S. 163 Amalfitana La sita scrive al prefetto di Salerno

La sita sud scrive al prefetto di Salerno per il disagio, segnalato più volte sulla statale Amalfitana La” causa della sosta selvaggia senza alcun controllo ” scrivono, continuano dicendo “Ad aggravare la situazione è l’assenza di ripristino, da parete dell’A.N.A.S degli specchi convessi distrutti dal mal tempo invernale.

Nella Fattispecie, ci sono punti nevralgici che paralizzano la circolazione sulla statale, dovuti dalla totale abbandono del territorio facendo si che ognuno si senta autorizzato a parcheggiare ovunque, anche in prossimità di curce cieche o vicino ad attività commerciali di qualsiasi genere, restringendo la gareggiata del 50% Nonostante la presenza degli ausiliari al traffico esternamente al centro cittadino, all’interno dei vari comuni si generano assurdi ed inaccettabili ingorghi provocati per l’appunto dalle vetture parcheggiate ovunque, costantemente in divieto con lunghe soste.”

A questo punto scrivono” Chiediamo un tavolo tecnico con i sindaci della Costiera per definire meglio le soluzioni da apportare e nell’occasione affrontare anche la questione creatasi nel Comuni di Maiori in merito alla fermata nei pressi del bar Oriente.”