ANTEPRIMA Positano, malore su una motonave: interviene il 118

Le alte temperature e l’affollamento dei mezzi di trasporto (in questo caso marittimi) del primo venerdì dell’estate 2018 sono tra le probabili cause di un malore occorso a una persona che si trovava su una motonave in arrivo da Amalfi.

Non sappiamo ancora il sesso, la nazionalità e l’età del(la) turista che si è sentito/a male sulla nave che, per fortuna, in quel momento si trovava a pochissima distanza dal molo di Positano.

Il malore è stato prontamente segnalato al 118, i sanitari di Positano si sono subito recati alla banchina e sono intervenuti per assistere la persona che ne aveva bisogno.

Da segnalare che i medici della Croce Rossa sono arrivati in spiaggia accompagnati dai PORTER, che PositanoNews vuole ringraziare di cuore per il loro altruismo. Nessuno li obbliga a trasportare chicchessia, loro l’hanno fatto perché hanno compreso la gravità della situazione e hanno ‘dato un passaggio’ ai sanitari alla banchina.

Sembra che non sia nulla di grave, gli infermieri sembravano tutto sommato tranquilli. Sta di fatto che la necessità dei soccorsi ha rallentato di diversi minuti la partenza della motonave, creando disagi minori a ridosso della banchina per le altre barche in avvicinamento.

Questo sottolinea la necessità di istituire un PUNTO DI SOCCORSO proprio nei pressi della spiaggia. PositanoNews lo chiede da anni. Siamo praticamente a luglio e ancora nulla è stato fatto in tal senso.

Da qui a fine agosto gli sbarchi via mare sono solo destinati ad aumentare. Questo è un bene per l’economia del paese ma è anche vero che più persone sbarcano, più è alto il rischio che qualcuno si senta male, com’è successo oggi.

Sulla spiaggia abbiamo parlato con diverse persone che lavorano qui da decenni e ci hanno confermato che i malori come quello di oggi in alta stagione estiva siano praticamente all’ordine del giorno.