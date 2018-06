ESCLUSIVA: Basta “deroghe Bus” in Costa d’Amalfi, il M5S si muove

In anteprima ed in esclusiva per Positanonews riportiamo questa notizia che ci fa sicuramente piacere. Il M5S campano, tramite il suo consigliere regionale Michele Cammarano, ha presentato un’interrogazione regionale riguardante il traffico eccessivo, che impedisce alle persone e non, del posto, di muoversi liberamente e con tranquillità tra i vari Paesi della splendida Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina rimanendo spesso bloccate per ore e ore nel traffico per colpa dei bus turistici enormi che intasano le nostre strade non molto spaziose purtroppo.

Gli autobus, soprattutto quelli turistici, oltre a bloccare il traffico per ore e ore sulla nostra SS163 se non opportunamente regolamentato, inquinano anche molto deturpando il territorio e offuscandone la sua fama mondiale facendo lamentare anche molti cittadini, direi giustamente. Dunque: basta alle deroghe, alle scuse, ai rinvii, adesso basta: bisogna intervenire e siamo contenti che il M5S l’abbia fatto. Inoltre Positanonews ha chiesto al governatore campano Vincenzo De Luca di intervenire anch’egli sulla situazione.