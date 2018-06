ANTEPRIMA – Amalfi, il saluto del sindaco Daniele Milano per i festeggiamenti della vittoria della 63esima Regata

Amalfi stasera si tingerà di azzurro e festeggerà i suoi beniamini, ovvero quell’equipaggio che ha trionfato nelle acque del canale di Bra, a Genova, nell’edizione della 63esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia. Daniele Milano, il primo cittadino di Amalfi saluta questo felice evento che abbraccia tutta la Costiera Amalfitana, la Campania e il Sud Italia, degnamente rappresentate dai vogatori nostrani, che hanno battuto una compagine arcigna come quella di Genova. Il sindaco Milano con la madrina Maria Elena Fani, invita tutti in Piazza Municipio per questo grande appuntamento, che sarà allietato da performance musicali.