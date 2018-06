Anm Napoli, crisi infinita: pronti altri 400 tagli ai dipendenti

L’Anm si prepara ad aprire il secondo stato di crisi in poco più di un anno, dopo quello dell’8 giugno 2017 con la dichiarazione di 194 esuberi, che ha portato già un risparmio di circa 10 milioni di euro. Ma non basta. In arrivo nuove fuoriuscite. Numeri che andranno nel piano concordatario, ancora da definire, ma gli esuberi potrebbero aggirarsi sui circa 400. L’idea sarebbe di attivare una nuova procedura con la legge 223/91 e di ricorrere al fondo esodi incentivati da 18 milioni finanziato dalla Regione Campania, per accedere ai prepensionamenti. Con una età media del personale già elevatissima e i vuoti in organico che si creeranno, alcune aree produttive, però, potrebbero andare in sofferenza. Da qui, l’ipotesi che comincia a farsi strada di nuove assunzioni. Non potendo reclutare personale direttamente, per i vincoli della Legge Madia, sul tavolo si valuta la soluzione delle assunzioni tramite società interinali, sullo stesso modello già sperimentato anche da altre società partecipate della mobilità regionali.

di Pierluigi Frattasi IL MATTINO