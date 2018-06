Ravello, Andrea Bocelli ha incantato Villa Cimbrone – VIDEO

Villa Cimbrone ieri ha assaporato un momento magico in occasione del matrimonio dei coniugi LaRoque, che in occasione delle loro nozze, hanno richiesto la voce del grande tenore Andrea Bocelli. L’uomo è giunto nella Città della Musica a bordo di un elicottero nel pomeriggio, accompagnato dalla moglie Veronica Berti. Bocelli, dopo aver avvertito la magia della terrazza dell’infinito, ha dato sfogo alla sua arte, riscaldando la propria voce nei locali dell’albergo e allietato i presenti con il suono di un flauto dolce.

Il tenore, in abito blue con papillon, ha interpretato l’Ave Maria di Schubert, Libiamo ne’ lieti calici dalla Traviata di Verdi, Besame Mucho e il suo Time to say goodbye, variante anglofona del Con te partirò. Le esibizioni sono state accompagnate da quattro archi. Grande è stata l’emozione degli sposi, che poi hanno proseguito il ricevimento con gli invitati. Nel tanto discusso matrimonio milionario, il cachet di Bocelli si attesta intorno ai 100mila euro: cifra che sarà devoluta in beneficenza all’Andrea Bocelli Foundation, che aiuta le persone di talento senza alcuna possibilità, a seguire i propri sogni.