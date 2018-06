“Fabio questoa vittoria è per te!” Così Luigi Lucibello il capo voga alla fine della 63esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

E’ per lui che hanno corso, alzando i remi al cielo per ricordare l’amico scomparso troppo presto prima di partire e Fabio Borgese ha regato con loro e ha vito.

“E non potevi non esserci – ha scritto la moglie Liliana – , ti ho visto nei loro occhi, nei loro pensieri, nel loro cuore, in quelle braccia che hanno spinto… ti ho sentito nei cori dei bambini, nelle preghiere delle mamme, nella gioia di un’intera cittadina…Abbiamo un sogno nel cuore con te, Amalfi è tornata campione”

Immagine di Kristian Ferrara