Amalfi spoglia in occasione della Regata: una tradizione che si rompe, secondo Andrea Cretella

Amalfi senza decorazioni per il giorno della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare. La denuncia arriva da Andrea Cretella, cittadino amalfitano e Presidente dell’Associazione Mani Pulite, che osserva con dispiacere la propria città senza le tradizionali bardature azzurre e la croce dell’Antica Repubblica Marinara.

“Anche quando la Regata Storica non si svolge ad Amalfi, c’era la tradizione da parte dell’Amministrazione comunale e del Comitato Regate di riempire tutti i terrazzi delle abitazioni del Centro Storico, Piazza Duomo, Corso delle Repubbliche Marinare, Palazzo Comunale, Rione S. Antonio di bandiere con lo stemma della Repubblica di Amalfi” – scrive Cretella su post su Facebook, che evidenzia come l’amministrazione comunale e il comitato regate, si sia dimenticato di far issare le quattro bandiere sul Molo Pennello.