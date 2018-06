Amalfi. A processo un’operatrice sociale per aver sottratto soldi all’anziana donna che assisteva

Finisce a processo la dipendente di una cooperativa sociale della Costa d’Amalfi con l’accusa di aver sottratto illecitamente del denaro ad una vedova 77enne di Amalfi che assisteva. L’anziana, infatti, aveva denunciato che nel periodo dal settembre del 2017 al gennaio del 2018, dal suo conto corrente erano stati prelevati a sua insaputa circa 2.000 euro. Inoltre, nello stesso periodo si era accorta che mancavano spesso dei soldi dal suo portafogli, nel quale custodiva gelosamente le poche centinaia di euro della pensione. La vedova ha riferito che l’operatrice sociale che si occupava di lei, ogni volta che andava a fare la spesa non le portava mai né il resto né gli scontrini. Insospettitasi, la 77enne aveva chiesto alla responsabile dei servizi sociale del Comune di Amalfi di effettuare dei controlli sul suo conto corrente postale per verificare i prelievi di denaro ed era quindi venuta a conoscenza degli ammanchi. L’operatrice sociale, infatti, provvedeva ogni mese a ritirare la pensione presso l’ufficio postale, a tanto autorizzata dall’anziana donna, ed era necessariamente a conoscenza del codice PIN, quindi aveva potuto tranquillamente prelevare in ogni momento somme di denaro. Dopo aver scoperto il raggiro l’anziana donna ha immediatamente allontanato l’operatrice sociale ed ha sporto denuncia. Ora non resta che attendere l’esito del processo.