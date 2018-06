Amalfi, palestra di Marina Grande: lunedì 4 giugno inizieranno i lavori

Finalmente inizieranno anche i lavori per la palestra di Marina Grande ad Amalfi. L’annuncio è stato dato dal sindaco Daniele Milano, attraverso un post sul proprio profilo Facebook. Lunedì si darà inizio al cantiere, che si trova in prossimità della spiaggia pubblica, “una buona notizia per amanti per lo sport e non solo!” – rivela con soddisfazione il primo cittadino.

Amalfi recupera uno spazio vitale per la vita sportiva della cittadina, considerando che i giovani atleti che praticano canottaggio, o tutti coloro che intenderanno avvicinarsi a questo nobile sport, potranno finalmente avvalersi di locali moderni, con nuove attrezzature: una gran bella notizia per la città marinara, che si appresta a partecipare dopodomani alla Regata delle Repubbliche Marinare, con il proprio galeone azzurro con il cavallo alato.

L’ammodernamento della palestra dei canottieri di Marina Grande sarà possibile grazie all’accesso al progetto governativo e del Coni, “Sport e periferie”: il comune dopo aver fatto richiesta dei fondi nel 2016, nell’ottobre dello scorso è giunto alla firma della convenzione con il Comitato olimpico da parte del sindaco Milano. Nel 2018 Amalfi è tra i 18 progetti finanziati in Provincia di Salerno: con due progetti da 200mila euro complessivi, 132mila euro saranno impiegati nell’impianto sportivo a Marina Grande.