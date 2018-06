Amalfi, ordinanza carico e scarico merci: sfogo di Giovanni Torre. “Delibera da revocare. Non è il momento adatto”

Amalfi. Parole chiare e concise quelle del consigliere di minoranza Giovanni Torre a PositanoNews, riferite all’ordinanza che regola il carico e scarico merci nel Comune costiero. In particolare, Torre, fa presente come, secondo il suo parere, non sia il momento adatto per attuare la stessa.

“La delibera va revocata! -ha affermato Torre- La necessità di regolamentare e porre un freno all’inaccettabile situazione di caos e degrado del nostro centro storico, pur se condivisibile, non può certo essere irragionevolmente ed inspiegabilmente adottata ormai nel vivo della stagione turistica, quando qualsiasi soluzione pur se giusta non potrà che risultare irrimediabilmente fallimentare! Tali regole e provvedimenti vanno discussi ed adottati durante il periodo invernale, coinvolgendo tutti gli operatori nelle scelte e favorendo l’organizzazione di un sistema di servizi adeguato a supportarle!

Così, viceversa, non si fa altro che esasperare gli animi ed esporre cittadini e turisti a ben altre rilevanti conseguenze! Siamo difronte all’ennesima dimostrazione dell’assenza di capacità di programmazione amministrativa, di scarsa partecipazione e coinvolgimento degli operatori turistici e commerciali nelle scelte che li riguardano ed, infine, di lontananza dai problemi veri dei nostri cittadini! Spero, alla fine, che il buon senso prevalga e la delibera sia revocata”.