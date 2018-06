Amalfi – Mercatino del Contadino di giugno 

Mercatino del Contadino di giugno, i giorni nei quali si terrà sono sabato 23 e sabato 30 dalle 8.00 alle 13.00 in piazza Municipio ad Amalfi.

Considerato che il primo sabato del mese cade il 2 giugno Festa Nazionale della Repubblica, il Comune di Amalfi di concerto con i contadini ed i produttori che espongono al mercatino ha concordato di spostare le date.

Solo per il mese di giugno 2018 non sarà seguito il calendario canonico, che vuole l’appuntamento fissato al primo ed al terzo sabato del mese. Il mercatino ci sarà dunque i giorni 23 e 30 giugno 2018. Dalle 8.00 alle 13.00 sarà possibile trovare in piazza Municipio gli stand con i prodotti tipici locali a filiera cortissima, messi in vendita direttamente dai coltivatori e dai produttori.

Comune Città di Amalfi – 2 giugno 2018