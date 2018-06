Il maltempo che si è abbattuto questa mattina su tutta la Regione sta cominciando a portare alla luce i primi problemi di cui soffre anche una splendida terra come quella della Costiera Amalfitana. In particolare, spesso abbiamo dovuto affrontare la problematica del manto stradale in cattive condizione su diverse strade del territorio.

Questa mattina, ad esempio, in via Cappella ad Amalfi, nei pressi della chiesa della Virgo Potens, si è letteralmente staccato l’asfalto in alcuni punti: ovviamente i detriti possono essere pericolosi per tutti, sia pedoni che automobili, ma specialmente per i ciclomotori (foto di Luisa Criscuolo).

Ricordiamo che la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo su tutta la Regione per l’intera giornata di oggi. La criticità di carattere idrogeologico è di colore Giallo ed scattata dalle 6 di questa mattina per restare in vigore fino alla mezzanotte.

Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento.

La criticità Gialla per fenomeni di dissesto idrogeologico è dovuta, in particolare, a “Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione” che potrebbero determinare, tra l’altro, ” danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni; Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate”.