L’evento, nato nel 1955 per celebrare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, quest’anno si arricchisce, grazie all’inserimento di una sfida riservata alle ammiraglie under 14, grazie all’idea nata dal Comitato Organizzatore, guidato da Marco Dodero. L’iniziativa ha subito riscosso un buon successo con l’adesione di sei Comitati Regionali: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia e Campania. Saranno proprio le selezioni regionali cadetti ad aprire le sfide ai remi della Regata Storica. Le cinque ammiraglie animeranno il campo di regata, allestito per la prima volta sulle acque di Pra’, tra le 16.00 e le 17.00. Alle 17.00 partirà la sfida dei gozzi, che servirà a stabilire l’ordine con cui gli equipaggi dei galeoni potranno scegliere la corsia del campo di gara. Alle 18.30 il clou dell’evento, la grande sfida dei galeoni, che porterà all’assegnazione della 63° edizione della regata storica delle Antiche Repubbliche Marinare.

L’evento verrà trasmessoin diretta da Rai2, collegamento imperdibile a partire dalle ore 18.05.

Questi, in dettaglio, gli equipaggi cadetti regionali al via: FRIULI VENEZIA GIULIA/VENETO – Antonio Di Stefano (SC Ginnastica Triestina), Pietro Forcellini (CMM Nazario Sauro), Evan Benvenuto (SN Pullino), Loris Corazza (SC Ausonia), Marco Dri (SC San Giorgio), Davide Vian (DLF Treviso), Riccardo Tommasini (CC Saturnia) e Jacopo Cipolotti (SC Sile).