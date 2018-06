Amalfi domani in festa per Sant’Andrea Apostolo – PROGRAMMA

Amalfi domani festeggia d’estate il suo patrono della Città e della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, Sant’Andrea Apostolo. Il busto reliquiario argenteo cinquecentesco attraverserà con il tradizionale rito processionale, le vie del centro storico e della cittadina, per giungere poi sulla spiaggia con lo sguardo rivolto verso il mare: sarà poi dato seguito all’evento millenario in cui le imbarcazioni festanti, al suono delle sirene, riceveranno la benedizione insieme ai pescatori.

La statua del primo apostolo di Cristo ritornerà poi alla Cattedrale, dove non mancherà la corsa per le ripidissime scale. La festa non si concluderà senza lo spettacolo pirotecnico, che a partire dalle 22.30 illuminerà il molo della Darsena e lo specchio d’acqua antistante. Questa festività apre poi a quella di San Pietro Apostolo, sentita nella vicina Cetara e in altre zone della regione, ma gli amalfitani sentono con particolare devozione questo evento religioso, che riaffiora antichi trascorsi, in cui il Santo Patrono nel giugno 1544 quando scatenò una tempesta che distrusse la flotta del famoso pirata saraceno Khayr Al Din, conosciuto dagli occidentali come il “Barbarossa”.

La città è pronta ad accogliere una moltitudine di persone, provenienti dai comuni vicini e da Salerno, quindi per l’occasione Travelmar ha previsto un potenziamento dei collegamenti con il capoluogo di provincia. Ecco che riportiamo il programma dell’evento.

Programma dei Festeggiamenti di Sant’Andrea Apostolo – Amalfi – 27 giugno 2018

Mercoledì 27 giugno

6.30 – 7.30 – 8.30 – 18.30 S. Messe in Cattedrale

9.00 Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico

9.45 Lungomare dei Cavalieri (nei pressi dell’Ufficio Locale Marittimo): Omaggio alla Marina Militare Italiana esibizione del concerto bandistico

10.00 Solenne Pontificale celebrato da S.E. Mons. Orazio Soricelli e animata dalla Schola Cantorum “Cantate – Domino Aloysiana”

11.00 Piazza Ercolano Marini – Scelto programma musicale “Matinée” del Concerto bandistico.

18.30 Santa Messa in Cattedrale

19.30 Solenne processione della Statua di S. Andrea Apostolo per le vie cittadine. La processione si concluderà ai piedi della Scalea del Duomo con la benedizione di S.E. Mons. Orazio Soricelli Arcivescovo della Diocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni

22.00 Piazza Duomo – Scelto Programma Musicale del Concerto Bandistico “Città di Gioia del Colle”

23.30 Spettacolo pirotecnico della Premiata Ditta “F.lli Di Candia – L’Artificiosa” di Sassano (Sa)