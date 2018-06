“Amalfi, Città in fiore 2018”, la contesa cortese a chi abbellirà meglio gli scorci dell’Antica Repubblica Marinara coi fiori. Aperto il bando

Si apre la “contesa cortese” a chi abbellirà meglio gli scorci dell’Antica Repubblica Marinara con fiori e piante, con il concorso “Amalfi, Città in fiore 2018”.

Il Comune di Amalfi coinvolge i cittadini, le associazioni, gli esercenti nella valorizzazione del patrimonio urbano, puntando sulla sensibilizzazione al rispetto ed all’amore per l’ambiente ed il paesaggio.

La consigliera che ha promosso l’iniziativa, Ilaria Cuomo delegata del sindaco Daniele Milano ad arredo urbano e verde pubblico, ecologia ed educazione ambientale, sottolinea: “ Amalfi è di per sé una città di estrema bellezza, ma abbiamo pensato che potrebbe diventare ancora più affascinante affidandola anche alla cura, all’estro ed alla passione dei cittadini, chiamati a rivestirla di fiori al di fuori degli spazi verdi comunali già esistenti. La nostra bella città è un patrimonio comune, curandola tutti assieme oltre che piantare fiori piantiamo i semi della collaborazione, dell’amore per il paese e della coscienza civica.”